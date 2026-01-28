Le Président ivoirien, Ouattara réaffirme à Abidjan, l’engament de son pays en faveur du multilatéralisme

En recevant les vœux ce mardi 27 janvier à Abidjan, des membres du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire, le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara (ADO) a réaffirmé l’engagement de son pays en « faveur du multilatéralisme sur la scène internationale, estimant que les défis mondiaux actuels appellent des réponses concertées et solidaires ».

« Sur la scène internationale, la Côte d’Ivoire a poursuivi son implication en faveur du multilatéralisme, auquel elle croit fermement, » a déclaré le Chef de l’Etat et leader de la Coalition RHDP (au pouvoir depuis avril 2011).

La Côte d’Ivoire est convaincue que « les défis globaux appellent des réponses concertées et solidaires, et elle continuera d’œuvrer aux côtés de ses partenaires pour promouvoir un développement partagé et durable », a en outre confié A. Ouattara.

Devant des diplomates, et dans la peau de VRP, le président ADO a annoncé « la mise en œuvre prochaine du Plan national de développement (PND) pour la période 2026-2030, invitant les pays partenaires et les institutions internationales à y apporter leur pleine contribution ».

« Je forme le vœu que l’année 2026 soit celle du progrès économique partagé, de la consolidation de la paix et du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre nos Etats et avec les organisations internationales, » a déclaré Alassane Ouattara, dont le pays revendique depuis début 2024, la 2è place de l’économie la plus solide de la zone CEDEAO derrière le puissant Nigeria.