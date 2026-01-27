Le plan d’action gouvernementale centrafricain pour pacifier le Sud-est du pays

Le gouvernement centrafricain s’est engagé ce lundi 26 janvier, « à déployer tous les efforts nécessaires pour rétablir la sécurité dans la préfecture du Haut-Mbomou (sud-est), où des affrontements armés opposent un groupe armé local aux forces gouvernementales ».

Le ministre centrafricain de la Communication et porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou a annoncé à Bangui, la capitale, que les autorités centrafricaines œuvrent « avec détermination pour rétablir l’autorité de l’Etat dans le Sud-est du pays », précisant que les « Forces de défense et de sécurité », appuyées par leurs alliés, mènent actuellement des « opérations visant à ramener une paix durable dans la zone concernée ».

La situation sera « maîtrisée dans les plus brefs délais », a promis le ministre, Balalou, ajoutant que « la ferme volonté de l’Etat de combattre les groupes armés qui tentent de replonger le pays dans les violences du passé » reste intacte.

L’Etat centrafricain a sommé à la même occasion, « les miliciens locaux du groupe ‘Azandé Ani Kpi Gbé’ à déposer les armes et à s’engager sur la voie de la paix, condition essentielle au développement durable de la Centrafrique ».

De récents affrontements dans le Haut-Mbomou ont contraint des milliers de civils à « fuir leurs foyers, en trouvant refuge en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud », a rappelé le pouvoir central de Bangui. Depuis 2013, la Centrafrique vit un cycle meurtrier d’instabilités sociopolitiques.