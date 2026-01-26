Le Bénin ouvre la finance islamique en Afrique avec un Sukuk historique de 500 millions de dollars

Le Bénin a franchi une étape majeure sur les marchés financiers internationaux en devenant le premier État africain à émettre un Sukuk souverain international. L’opération, réalisée jeudi, a permis de mobiliser 500 millions de dollars à travers cet instrument de finance islamique, selon un communiqué officiel du gouvernement.

Ce Sukuk inaugural, d’une maturité de sept ans, affiche un coupon de 4,92 % libellé en euros, rendu possible grâce à un mécanisme de couverture de change entre le dollar et l’euro. Cette innovation marque une diversification stratégique des sources de financement du pays et témoigne de sa volonté d’élargir sa base d’investisseurs.

Parallèlement, les autorités béninoises ont procédé à la réouverture de leur Eurobond arrivant à échéance en 2038, levant un montant supplémentaire de 350 millions de dollars, avec un coupon en euros de 6,19 %. Les deux opérations ont rencontré un succès notable, enregistrant une demande globale plus de huit fois supérieure aux montants proposés. Le carnet d’ordres a ainsi dépassé les 7 milliards de dollars.

L’engouement a été porté par des investisseurs internationaux issus d’Europe, des États-Unis, d’Asie et du Moyen-Orient, avec une participation significative de nouveaux acteurs en provenance des pays du Golfe. Cette dynamique est le fruit d’une stratégie de promotion engagée dès 2025, marquée par des rencontres avec des investisseurs à Doha, Abou Dhabi, Dubaï et Londres.

Selon le gouvernement, ces levées de fonds contribueront à couvrir une part importante des besoins de financement prévus dans la Loi de finances 2026, tout en renforçant la crédibilité du Bénin sur les marchés internationaux.