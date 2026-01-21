Congo-Brazzaville : Les électeurs congolais aux urnes le 15 mars prochain pour élire leur Président

L’exécutif congolais a adopté lors d’un Conseil des ministres tenu ce mardi 20 janvier à Brazzaville, la capitale, un projet de décret portant « convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République » le 15 mars prochain. A annoncé le porte-parole du gouvernement, le ministre Thierry Lézin Moungalla.

« Le Conseil des ministres convoque le corps électoral sur toute l’étendue du territoire national pour le premier tour de l’élection du Président de la République, selon le calendrier suivant: vote par anticipation des agents de la Force publique le 12 mars 2026; vote général dimanche 15 mars 2026 », a détaillé un compte rendu du Conseil des ministres congolais cité par Moungalla.

Ledit décret fixe la date de la campagne pour « le premier tour de la présidentielle du 28 février au 13 mars, avec une journée de silence électoral le jeudi 12 mars, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la Force publique ».

Le Parti Congolais du Travail (PCT), au pouvoir au Congo depuis les années 90, à proclamé lors de son 6e Congrès ordinaire tenu fin décembre 2025 à Brazzaville, le Président sortant, Denis Sassou-Nguesso comme « son candidat naturel », même si ce dernier n’a pas encore fait acte officiellement de sa probable candidature.

Trois figures de l’opposition congolaise ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle du 15 mars prochain. Il s’agit de Destin Gavet du parti « Mouvement Républicain », Uphrem Dave Mafoula du parti « Les Souverainistes » et d’Anatole Limbongo-Ngoka déjà candidat malheureux à la présidentielle de 2021 du Parti africain pour un développement intégral et solidaire (PARADIS).