CAN 2025 : Le Maroc parmi les nations les plus représentées dans l’équipe-type de la compétition

Comme à l’accoutumée depuis plusieurs décennies, au terme de chaque édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, la Confédération Africaine de Football (CAF) a publié ce mercredi 21 janvier, son équipe-type de la compétition.

Le portier marocain, Yassine Bounou désigné «Meilleur gardien de but de la CAN 2025», Achraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas, Noussair Mazraoui et Brahim Diaz (Meilleur buteur de la CAN 2025, avec 5 buts) sont les joueurs marocains retenus dans l’équipe-type de la CAN 2025.

Ces talents marocains y côtoient 4 Sénégalais champions d’Afrique 2025 à savoir : Sadio Mané (Meilleur joueur de la 35è CAN), Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, et de Moussa Niakhate.

L’effectif de cette sélection-type de la CAF est complété par des joueurs nigérians (3è équipe du tournoi) comme Victor Osimhen, Ademola Lookman et le défenseur Calvin Bassey.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confié avoir empoché 8 millions d’euros (somme record versée par la CAF) au titre du «prize money» de la 35è édition de la CAN.