Le bilan provisoire du cyclone tropical Fytia à Madagascar, revu à la hausse

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) Madagascar, a revu à la hausse dans la matinée de ce lundi 2 février, le bilan provisoire du passage du cyclone tropical Fytia dans la grande île.

Le BNGRC a porté le bilan humain de cette catastrophe naturelle à « sept morts et plus de 54.000 personnes sinistrées », ajoutant que « plus de 1.400 habitations ont été totalement détruites et plus de 9.000 maisons ont été inondées, notamment dans les régions du Nord-ouest du pays et dans la capitale Antananarivo, parmi les zones les plus durement touchées » par Fytia.

Au total, 27 districts ont été affectés par le cyclone Fytia qui a frappé l’Ouest de Madagascar dans la matinée du 31 janvier, avant de se déplacer en mer ce dimanche 1er février via Vatomandry, la ville de la côte Est de la plus grande île d’Afrique.

Les services météorologiques et le BNGRC annoncent par ailleurs, la « persistance d’un temps pluvieux au cours des prochains jours dans les régions du Nord et du Centre-ouest » de ce pays de l’Oécan indien, dont l’orientation géographique le met cycliquement sur la route des principaux cyclones balayant la partie orientale du continent africain.