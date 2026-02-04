La Protection civile au Zimbabwe, dresse un lourd bilan humain de l’actuelle saison des pluies et des inondations

Le Département de la protection civile (DCP) du Zimbabwe a livré ce mardi 3 février, un bilan exhaustif des victimes et des dégâts matériel occasionnés par des fortes pluies qui s’abattent du le pays depuis le début de la saison des pluies autour.

« Au moins 118 personnes ont perdu la vie et 61 autres ont été blessées », a annoncé le DCP, précisant que « 9 personnes supplémentaires ont péri au cours de la semaine dernière, portant le bilan à 118 morts, contre 109 enregistrés la semaine précédente ».

Les décès de la semaine dernière « sont principalement dus à des noyades et à l’effondrement de mines provoqués par les fortes intempéries », renseignent les sources officielles de ce pays d’Afrique australe.

D’après le DCP, les pluies qui arrosent le Zimbabwe en cette saison, ont touché jusqu’à présent, « 8.295 ménages, endommagé 334 maisons, 236 écoles, 15 établissements de santé et 21 ponts (dans tout le pays) Par ailleurs, au moins 12 incidents de personnes abandonnées ont également été enregistrés », précise le Département de la protection civile en charge des sinistres globaux dans cet Etat africain.

Par ailleurs, les principales autoroutes et routes des zones urbaines et rurales du Zimbabwe « ont été gravement touchées, certaines étant impraticables et nécessitent des réparations », ajoute le DCP.

D’une manière générale, la saison des pluies au Zimbabwe s’étend habituellement d’octobre à mars de chaque année et se caractérise la plupart du temps, par de fortes intempéries et des tempêtes occasionnelles.