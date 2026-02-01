Brazzaville et Dakar s’engagent à approfondir leur coopération bilatérale

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a effectué le 2 février une visite officielle en République du Congo, où il a été accueilli à Brazzaville par son homologue Denis Sassou N’Guesso. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations diplomatiques et de dynamiser leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d’État ont examiné les perspectives de renforcement des liens politiques et économiques entre Brazzaville et Dakar. Ils ont évoqué la nécessité d’encourager les échanges commerciaux, de promouvoir les investissements croisés et de développer des partenariats dans des domaines clés tels que l’énergie, les infrastructures et la formation. Les deux dirigeants ont souligné l’importance d’une coopération sud-sud renforcée afin de soutenir le développement durable et la croissance économique de leurs pays respectifs.

Les discussions ont également porté sur les enjeux sécuritaires qui préoccupent plusieurs régions du continent africain. Face à la montée de l’extrémisme violent, aux crises politiques et aux défis liés à la stabilité régionale, Denis Sassou N’Guesso et Bassirou Diomaye Faye ont insisté sur la nécessité d’une coordination accrue entre États africains. Ils ont plaidé pour un renforcement des mécanismes de coopération régionale et pour une solidarité plus forte dans la lutte contre les menaces transnationales.

Cette visite officielle illustre par ailleurs la volonté des deux dirigeants de maintenir un dialogue régulier sur les grandes questions africaines et internationales. Elle marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre le Congo et le Sénégal, deux pays qui cherchent à jouer un rôle actif dans les dynamiques diplomatiques et sécuritaires du continent.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les concertations afin de traduire ces orientations en actions concrètes, dans l’intérêt mutuel de leurs populations.