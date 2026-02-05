Coopération USA-RDC: Le Département d’Etat américain rend compte d’une nouvelle audience accordée à Félix Tshisekedi

Le Président congolais Félix Tshisekedi en visite aux Etats-Unis, a été reçu en audience ce mercredi 4 février à Washington, par le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio en marge d’une importante réunion ministérielle consacrée aux minéraux critiques sur la planète, rapporte le porte-parole adjoint principal du Département d’Etat, Tommy Pigott.

Le Secrétaire d’État, Marco Rubio et le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), se sont entretenus autour « des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC», signé le 4 décembre 2025 à Washington.

Les deux personnalités ont axé leurs entretiens sur « les possibilités d’investissement pour les États-Unis dans toute la RDC». Ils ont également discuté de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, de l’engagement des États-Unis à garantir le plein respect des Accords de Washington ainsi que de la mise en œuvre du protocole d’accord du 4 décembre sur un partenariat sécuritaire élargi avec la RDC ». «Avec la République démocratique du Congo, nous transformons la paix en prospérité partagée», a résumé le diplomate Marco Rubio.

En dépit de l’accord de paix du 4 décembre 2025 signé par les président de la RDC, Félix Tshisekedi et du Rwanda, Paul Kagamé sous le patronage du président américain, Donald Trump, les affrontements entre les rebelles AFC/M23 et les FARDC (Forces armées congolaises) se poursuivent depuis fin 2024 dans les Nord et le Sud-Kivu, avec de larges pans de territoires de la RDC conquis par la rébellion du M23.