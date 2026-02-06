Congo: Le Président Sassou Nguesso justifie sa candidature à la présidentielle du 15 mars prochain

Sa candidature était suscitée par le PCT (Parti congolais du travail, au pouvoir) depuis fin décembre 2025. Cette formation lisait en lui « son candidat naturel » pour la prochaine présidentielle dans le pays. Ce 05 février, le Président Denis Sassou Nguesso (82 ans) a répondu favorablement à l’appel de ses partisans.

« Aussi directement, je vais accompagner le mouvement agricole que j’avais décidé de lancer en 2021. Donc, je me déclare candidat à la présidentielle de mars 2026 », s’est justifié le Président Denis Sassou Nguesso, en répondant à une question à lui posée par la foule présente ce 05 février au lancement de la première ‘Grande Foire agricole’ du Congo. C’était à Bambou-Mingali (district d’Ignié, près de 60km au nord de Brazzaville).

Pays aux 10 millions de terres arables peu exploitées à ce jour, le Congo organise jusqu’au 15 février prochain sa première ‘Grande Foire agricole’. Le PCT regroupe dix-huit partis politiques ayant signé le 2 février 2026 « une Déclaration conjointe de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso ».

« Nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, signataires, réaffirmons la volonté et la nécessité de l’unité des forces qui soutiennent l’action du Président Denis Sassou Nguesso », informait en substance la Déclaration précitée.

Le Président Denis Sassou Nguesso brigue ainsi son 3è quinquennat consécutif (limite constitutionnelle) depuis la révision constitutionnelle du début des années 2O10 ayant mis fin aux septennats congolais.

Au pouvoir depuis plus de 40 ans, il avait été élu en 2002, réélu en 2009, avant de se représenter, et de remporter les présidentielles de 2016 et 2021, après un changement constitutionnel qui a fait sauter en 2015 « la limite d’âge (70 ans) et porté à trois le nombre possible de mandats de cinq ans ».