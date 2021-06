De nouvelles recrues de l’armée somalienne tuées dans une attaque à Mogadiscio

Un camp d’entraînement de l’armée somalienne a été la cible d’un attentat suicide ce mardi dans la capitale Mogadiscio, faisant au moins une quinzaine de morts parmi les nouvelles recrues.

Les témoignages parlent d’un «kamikaze déguisé en soldat» qui s’est fait exploser alors que de nouvelles recrues de l’armée «faisaient la queue» devant le camp militaire Général Dhegobadan, dans l’est de la capitale.

Près de quinze recrues ont été tués sur le coup et plusieurs autres blessés, mais ce bilan pourrait s’aggraver, faisant de cette attaque, la plus meurtrière depuis un an et demi dans la capitale somalienne.

Mogadiscio est régulièrement secouée par des attentats des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré de faire tomber le Gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale.

Ces attaques, menées par des kamikazes ou à la voiture piégée, visent souvent des cibles sécuritaires, notamment des check-points et des bases de l’armée et de la police somaliennes.