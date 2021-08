L’Afrique de l’Est invitée à libéraliser son transport aérien

L’Afrique de l’Est a besoin de libéraliser son secteur du transport aérien afin de stimuler le commerce intra-régional, selon une recommandation formulée par le Conseil commercial d’Afrique de l’Est (EABC).

Dans son dernier document d’orientation intitulé « Coûts et bénéfices de l’ouverture du ciel dans la région de la CAE », l’EABC explique que la libéralisation des transports aériens devrait faire baisser le coût des vols de 9%, et entraîner une augmentation de 41% de la fréquence des vols.

Et ceci devrait «permettre d’augmenter le volume du trafic, d’améliorer la connectivité et de réduire les tarifs du transport aérien. Cela stimulera en retour le commerce, le tourisme, les investissements étrangers et la productivité», indique la plus importante association régionale du secteur privé des Etats membres de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).

Le document d’orientation recommande aux Etats de la CAE d’accorder davantage de subventions à l’industrie aéronautique sous forme de soutien financier direct, de garanties de prêts, d’obligations d’entreprises et d’allégements fiscaux. Ce faisant, ces Etats «seront en mesure d’attirer des investissements du secteur privé. Cela ouvrira l’accès au capital, et permettra d’investir dans la modernisation des infrastructures et l’élargissement de la capacité des aéroports régionaux ».