Angola : Le défi de reboiser un million de mangroves en 2021

Planter un million de mangroves avant la fin de l’année 2021, c’est le défi que vient de se lancer le gouvernement de l’Angola, dans son engament pour la protection des écosystèmes locaux.

Et le pays a déjà mis la main à la patte, avec 100.000 mangroves plantées le 31 juillet dernier, grâce à une campagne qui a mobilisé des citoyens et des organisations de la société civile venus des différentes régions du pays, selon le vice-président de l’Angola, Bornito de Sousa.

«Nous devons tous nous impliquer pour contribuer à la réussite de cette initiative qui vise à protéger l’Angola, l’Afrique et la planète», a souligné M. de Sousa, à l’occasion de la Journée mondiale de la conservation des mangroves. La mangrove est un type de végétation typique des zones humides appelées gleys sodiques, un écosystème côtier présent dans les zones tropicales et subtropicales. Riche en biodiversité, elle émerge du contact entre le milieu terrestre et maritime et joue un rôle important dans la préservation de diverses espèces végétales et animales.