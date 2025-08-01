Afrique-Football : Un chiffre record de 62 clubs engagés dans la Ligue africaine des Champions 2025-2026

Top départ pour la saison 2025-2026 de la Ligue africaine des Champions depuis le week-end écoulé, après le tirage au sort des tours préliminaires et du second tour (préliminaire) de la plus prestigieuse des Coupes de football en Afrique.

Un nombre record de 62 clubs issus de tout le continent participera à cette édition, illustrant l’attrait croissant de la compétition, s’est félicité la Confédération Africaine de Football (CAF).

Les équipes éliminées lors des deux premiers tours percevront cette saison, une allocation de 100.000 USD, couvrant «leurs frais logistiques, une initiative de la CAF pour encourager davantage de clubs à participer à cette Coupe», explique cette instance. Le tour préliminaire commencera avec les matchs aller programmés du «19 au 21 septembre 2025 et les matchs retour du 26 au 28 septembre 2025».

Le second tour préliminaire est prévu «du 17 au 19 octobre (aller) et du 24 au 26 octobre (retour)», précise un communiqué de la CAF, ajoutant que la phase de groupes de cette compétition «débutera le 21 novembre 2025, et la phase à élimination directe commencera le 13 mars 2026».

Le club le plus titré du continent, Al Ahly d’Egypte, ainsi que les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud sont exemptés du premier tour et accèdent directement au second tour préliminaire. Les Champions en titre, Pyramids FC (Égypte), affronteront pour leur part l’APR du Rwanda.

Des affiches alléchantes s’annoncent comme des oppositions éventuelles entre les clubs tunisien l’US de Monastire et algérien la JS de la Kabylie.

Les joueurs marocains de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) devront se départir de leur adversaire de l’ASCK du Togo, pour prétendre au tour suivant. Le Rahimo FC du Burkina Faso affrontera l’AS Mangasport du Gabon, et le vainqueur se mesurera au tour suivant à celui de la rencontre devant opposer les Forces Armées du Niger et les joueurs de l’Espérance Sportive de Tunis (EST).