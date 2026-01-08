Sénégal : une année 2025 record propulse la production pétrolière et gazière

Le Sénégal a signé en 2025 une performance énergétique bien au-delà des attentes, avec une production de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié nettement supérieure aux prévisions officielles. L’annonce a été faite mercredi à Dakar par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, qui évoque une année charnière pour le secteur extractif national.

Selon le rapport présenté par le ministre Birame Souleye Diop, le champ offshore de Sangomar a connu une activité particulièrement soutenue en fin d’année. Rien qu’au mois de décembre 2025, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées vers le marché international, totalisant près de 2,94 millions de barils.

Sur l’ensemble de l’année, la production nationale est estimée à 36,1 millions de barils de pétrole brut. Ce chiffre dépasse largement les projections initiales, qui tablaient sur un peu plus de 30 millions de barils, et surpasse également la révision opérée en juin 2025, fixée à 34,7 millions. Les autorités expliquent cette hausse par les excellentes performances des réservoirs et la productivité élevée des puits exploités.

Parallèlement, le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a poursuivi sa montée en puissance. En décembre, trois cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été exportées, pour un volume global estimé à 0,5 million de mètres cubes. Il s’agit du niveau de production de GNL le plus élevé atteint depuis le démarrage du projet.

Ces résultats confirment l’entrée progressive du Sénégal dans le cercle des producteurs énergétiques de premier plan en Afrique, avec des perspectives économiques et stratégiques majeures pour les années à venir.