Sénégal : Ousmane Sonko choisit le cœur agricole du pays pour un message politique appuyé

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé l’année 2026 par un déplacement très remarqué dans le bassin arachidier, précisément à Kaolack. Un choix loin d’être anodin. L’arachide demeure un pilier de l’économie nationale, faisant vivre près de trois millions de producteurs et plus d’un quart des ménages du pays. Or, depuis le début de la campagne il y a un mois, les difficultés de commercialisation se multiplient, faute de financements suffisants.

Cette visite intervient aussi dans un contexte politique sensible. La région arachidière jouxte celle dont est originaire le président Bassirou Diomaye Faye, avec lequel le chef du gouvernement entretient des relations de plus en plus tendues. Certains observateurs y voient une tournée aux accents préélectoraux, voire un signal politique adressé au sommet de l’État.

Sur le terrain, Ousmane Sonko n’a pas hésité à pointer du doigt le ministre des Finances, Cheikh Diba, qu’il tient pour responsable des retards dans la mise à disposition des fonds destinés à l’achat de la production arachidière. Une critique d’autant plus lourde de sens que Cheikh Diba est considéré comme un proche du président.

Derrière cette sortie publique se dessinent des divergences plus profondes au sein de l’exécutif. Elles portent notamment sur les négociations avec le Fonds monétaire international et la restructuration de la dette publique sénégalaise. Là où le ministre des Finances et le président plaident pour un accord avec le FMI, Ousmane Sonko s’y oppose ouvertement, comme il l’a déjà affirmé en novembre dernier.

À Kaolack, ce 5 janvier, un nouvel épisode de la relation crispée entre le président et son Premier ministre s’est ainsi joué, illustrant une cohabitation au sommet de l’État de plus en plus marquée par la défiance.