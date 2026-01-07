CAN Maroc 2025 : Les affiches des quarts de finale désormais connues au complet

Les derniers matchs des 8è de finale de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), ont été disputés ce 06 janvier à Rabat et à Marrakech. Deux rencontres qui ont livré les noms des deux dernières équipes qualifiées aux quarts de finale.

Les quarts de finale débutent le vendredi 9 janvier à Tanger par le duel fratricide Sénégal vs Mali. Il s’agira d’une opposition de styles, de talents et de mérites depuis l’enclenchement de la compétition le 21 décembre dernier. Les Sénégalais partent avec la faveur des pronostics, au regard de leur pedigree dans le tournoi.

Dans la même journée, le Maroc sera aux prises avec le Cameroun au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 20H (heure locale, UTC +1). Une rencontre à l’issue incertaine, vu la détermination des deux formations encore en lice, de s’adjuger le titre final attendu pour le 18 janvier.

Les rencontres des quarts de finale vont se poursuivre et s’achever le samedi 10 janvier, avec des affiches hautes en couleurs. Il s’agit d’une part du duel Algérie-Nigeria à Marrakech (à partir de 17H, heure marocaine). Cette rencontre verra s’affronter deux attaques très prolifiques depuis le début de la grand-messe 2025.

D’autre part, le match Egypte-Côte d’Ivoire à partir de 20H00 à Agadir (heure locale) offre un classique du football africain en CAN souvent remporté par les Pharaons.

Les Ivoiriens sont Champions en titre avec 3 trophées remportés, alors que les Pharaons sont septuples vainqueurs du tournoi panafricain. Un match qui promet des étincelles.