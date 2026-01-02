CAN Maroc 2025 : L’équipe du Gabon sujette à une profonde restructuration après son élimination au 1er tour

L’élimination de la sélection nationale gabonaise de la CAN Maroc 2025 suscite des remous dans l’encadrement de cette équipe et au plus haut sommet de l’Etat.

Ce 1er janvier 2026, le ministère des Sports a confirmé un certain nombre de mesures drastiques arrêtées quelques heures après l’élimination de l’équipe nationale du Gabon ce 31 décembre.

L’équipe a été carrément suspendue dans son ensemble, son encadrement a été démis et les joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga ont été mis provisoirement à l’écart.

« Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le Gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, et de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a clairement annoncé le ministre des Sports, Simplice-Désiré Mamboula sur la Télévision gabonaise.

“C’est une part de l’identité nationale qui se trouve fragilisée. L’équipe nationale met en évidence deux problématiques majeures: l’absence de méthode et la dispersion des ressources”, a dénoncé de son côté, le Président Oligui Nguema, promettant “des décisions fortes et structurantes pour rétablir la rigueur, la responsabilité et l’ambition dans la gouvernance du sport national” dans les meilleurs délais.

S’étant rendu à Marseille en France, avant le 3è match de poule de son équipe le 31 décembre dernier, pour des soins appropriés suite à une blessure à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang a tempéré ce jeudi 1er janvier, les accusations présidentielles et officielles autour de l’équipe nationale. Il a déclaré sur X : « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis ».

La sélection du Gabon qui a disputé les barrages des éliminatoires du Mondial 2026 (zone Afrique) est repartie du Maroc avec trois défaites en autant de rencontres.