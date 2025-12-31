CAN Maroc 2025: Les dernières affiches des 8è de finale connues ce 31 décembre

Les Groupes E et F du premier tour de la CAN Maroc 2025 vont donner ce mercredi 31 décembre, des précisions sur leurs classements finaux au terme des troisièmes matchs de la phase 1 du tournoi continental.

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 seront disputés du 3 au 6 janvier 2026 dans plusieurs villes du Royaume du Maroc. Les rencontres de ce 31 décembre permettront de connaître l’adversaire du Sénégal pour sa 8è de finale prévue le 3 janvier prochain à 17H (heure locale). Il s’agira du 3è de la poule E.

Ce dernier jour de l’an 2025, le premier du Groupe F sera aussi dégagé. Il croisera les crampons contre le 2è du Groupe E (pour la 8è de finale programmée le 6 janvier, à partir de 20H, heure locale).

L’Afrique du Sud de son côté, attend de pied ferme le nom du 2è du Groupe F qui jouera contre elle la 8è de finale programmée pour le 4 janvier à partir de 20H.

Pour clore ce tableau qui se dessine des 8è de finale de la CAN Maroc 2025, le Nigeria attend impatiemment le nom du 3è du Groupe F pour jouer le 05 janvier (à partir de 20H) son 2è tour. Les affiches déjà connues des 8è de finale sont Mali vs Tunisie, Egypte vs Bénin, Maroc vs Tanzanie, et la dernière Algérie vs RDC.

La finale du plus grand tournoi panafricain de football aura lieu le 18 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la capitale du Maroc.