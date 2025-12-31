Sénégal : la CNDH alerte sur la montée des discours haineux sur les réseaux sociaux

La Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) s’est dite vivement préoccupée par la recrudescence des menaces de mort, injures publiques, propos diffamatoires et discours de haine diffusés sur les réseaux sociaux, appelant à une mobilisation collective et à une application stricte de la loi.

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’institution déplore que certaines plateformes numériques, notamment à travers les directs en ligne, deviennent des espaces de propagation de la violence verbale, susceptible d’alimenter des actes de violence physique, parfois mortels.

La CNDH rappelle que l’espace numérique est soumis au droit au même titre que l’espace public physique. Si la liberté d’expression demeure un fondement de la démocratie, elle ne saurait justifier, selon l’organe national, les menaces, l’intimidation, la calomnie ou l’incitation à la violence et à la mise en danger de la vie d’autrui.

Soulignant la gravité des menaces de mort, qu’elles soient proférées en ligne ou hors ligne, la Commission estime que ces actes portent atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la sécurité et à la dignité humaine. Elle avertit que de tels comportements contribuent à installer un climat de peur, de tensions sociales et de défiance, en contradiction avec les valeurs républicaines et les engagements internationaux du Sénégal.

La CNDH condamne fermement toute forme de discours de haine, de harcèlement ou d’incitation à la violence, quels qu’en soient les auteurs. Elle exhorte les citoyens, influenceurs et créateurs de contenus à faire preuve de responsabilité et de retenue.

L’institution invite également les plateformes numériques à renforcer leurs mécanismes de modération et de coopération avec les autorités, tout en encourageant les victimes à saisir la justice et à conserver les preuves nécessaires. Elle réaffirme enfin que le numérique doit rester un espace de débat citoyen et de cohésion sociale.