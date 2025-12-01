Tanzanie: Vers un retour à la normalité sur les voies ferroviaires après de fortes perturbations ces dernières 48h

La Tanzania Railways Corporation qui gère les services Services ferroviaires électriques à écartement standard (SGR) du pays, a rassuré hier dimanche, les usagers empruntant les services ferroviaires électriques ayant essuyé des désagréments ces dernières 48h.

Certains de ces usagers, selon la Tanzania Railways Corporation, ont été bloqués pendant plusieurs heures “à la gare de Magufuli, dans la ville portuaire de Dar es Salaam, après la suspension des services en raison de problèmes techniques causés par de fortes pluies”, ont expliqué des sources officielles. Les désagréments touchent aussi bien le transport de passagers que du fret.

Le Directeur général de la Tanzania Railways Corporation, Machibya Masanja a fait observer que des pluies persistantes “avaient provoqué des défaillances techniques au sein du système ferroviaire, obligeant les ingénieurs à interrompre temporairement les opérations afin de procéder à des inspections de sécurité et à des réparations”.

« Les trajets reprendront sous peu. Cette situation est indépendante de notre volonté, car les pluies ont affecté nos systèmes », a déclaré la Tanzania Railways Corporation, exhortant les passagers à rester “patients. Une fois les inspections terminées, les services SGR reprendront comme d’habitude ».

L’Autorité météorologique tanzanienne (TMA) avait émis le samedi 28 décembre, une alerte concernant les fortes pluies touchant une grande partie du pays, et a mis en garde contre la persistance de conditions météorologiques défavorables et leurs répercussions sur les infrastructures et les transports.