Le Sénégal est très loin de jeter l’éponge dans sa médiation entre la CEDEAO et l’AES (Officiel)

Le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’éxtérieur, Cheikh Niang a remis au goût du jour ce dimanche 29 décembre, une mission de médiation en la CEDEAO et la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) confiée depuis fin 2024, à la diplomatie sénégalaise à l’échelle régionale.

« Sans rigidité ni posture ostentatoire, le Sénégal privilégie une diplomatie de dialogue, fondée sur l’écoute et le respect de la souveraineté des Etats. Il s’attache ainsi à maintenir des canaux de communication ouverts », a déclaré Cheikh Niang. Il s’exprimait clairement sur la facilitation confiée fin 2024 aux présidents sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et togolais, Faure Gnassingbé par la CEDEAO pour ramener à la raison les 3 pays de l’AES qui ont quitté formellement la communauté ouest-africaine depuis fin janvier 2025.

Autour de ce chantier de la médiation, le Sénégal continue de mettre en avant « une approche réaliste et progressive », assure le ministre Cheikh Niang, mettant en avant “l’approche africaine unifiée et proactive de la diplomatie du Sénégal, fondée sur la valorisation du multilatéralisme et le respect strict du droit international ».

Pour le compte de l’année diplomatique 2026, le pays de Bassirou Faye entend miser sur une « Afrique responsable, engagée et indépendante, capable de dialoguer avec tous, tout en défendant ses intérêts dans un esprit de paix, de stabilité et de développement durable ». C’est la seule solution idoine, aux yeux du ministre Niang, pour émerger et se faire une place dans le multilatéralisme contemporain.