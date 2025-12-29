Guinée-Conakry : La Direction générale des élections annonce un taux de participation de “85%” à la présidentielle de ce 28 décembre

La Direction générale des élections (DGE) a confié dans la soirée du dimanche 28 décembre, que les premières tendances relatives à la présidentielle tenue ce dimanche, seront connues au courant de la journée du lundi 29 décembre.

L’instance organisatrice du scrutin mettant en prise les 9 candidats en lice, a par ailleurs fait état d’un taux de participation global de “85%”. Le décompte des voix à l’élection présentielle en Guinée “est en cours et les premiers résultats partiels du scrutin sont attendus ce 29 décembre”, a confié Mme Djenabou Touré, Directrice générale des élections.

« Toutes les Commissions administratives de centralisation (des résultats) ont débuté leurs travaux. Le traitement des résultats a commencé dans la nuit de dimanche à lundi. La publication partielle des résultats débutera par les préfectures, ensuite la diaspora dans le continent africain, avant de se poursuivre avec celle de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique », a précisé Djenabou Touré.

La DGE qui relève du ministère de l’Administration du territoire-Intérieur, précise par ailleurs, que le “processus de centralisation, à la fois manuel et informatisé, nous permet déjà de recueillir les premières données » du vote.

Près de 6,8 millions d’électeurs dont quelque 125.000 Guinéens à l’étranger, étaient appelés aux urnes pour choisir le nom de leur prochain Président parmi les neuf prétendants, dont le président de la Transition, le général Doumbouya, 41 ans, au pouvoir depuis septembre 2021.

Plusieurs ténors de l’opposition guinéenne ont été exclus de ce scrutin, soit par la limite d’âge, soit par leur exil politique forcé depuis plusieurs mois. Plusieurs observateurs de la CEDEAO et de l’OIF ont suivi le déroulement de cette consultation électorale.