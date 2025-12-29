RCA-Elections générales : Les Centrafricains ont voté globalement dans le calme ce dimanche 28 décembre

Les premières élections générales (présidentielle, législatives, régionales et municipales) se sont tenues ce dimanche 28 décembre, dans un climat apaisé, en République de la Centrafrique où les bureaux de vote ont accueilli les électeurs de 6h00 à 18h00 (heure locale), sur l’ensemble du territoire national.

Un total de “6.762 bureaux de vote répartis dans 3.910 centres à travers le pays et 62 bureaux dédiés à la diaspora” ont en effet, enregistré le passage d’environ 2,3 millions d’électeurs inscrits, selon l’Autorité nationale des élections (ANE).

Des mesures de sécurité ont été déployées pour assurer le bon déroulement du processus électoral aussi bien à Bangui, la capitale du pays, qu’en province.

Le Code électoral centrafricain énonce que les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives sont attendus au plus tard “pour le 5 janvier 2026, et le résultat définitif de l’élection présidentielle” sera proclamé le 20 janvier 2026.

L’enjeu principal du scrutin présidentiel de ce 28 décembre est la 3è candidature du Président Faustin Archange Touadera à un 3è mandat consécutif après la suppression de la limitation du nombre des mandats par une nouvelle Constitution.