La Zambie pourrait faire face à de grandes inondations durant les prochaines semaines

Le Gouvernement zambien a alerté à nouveau, ce jeudi 25 décembre, les populations de huit des dix Provinces du pays, sur le «risque accru d’inondations dans les prochains jours”.

Selon le ministère zambien de l’Economie verte et de l’Environnement, les Provinces de Lusaka, Muchinga, de l’Ouest, du Centre, du Sud, de l’Est et du Nord-ouest et de la Copperbelt “courent des risques moyens et élevés d’inondations en raison des fortes pluies des derniers jours qui devraient se poursuivre”.

L’alerte météo prévoit que des “crues éclair et un engorgement des sols sont attendus dans 75 Districts” des huit provinces prises en considération, en raison de “précipitations intenses et de sols déjà saturés d’eau”, d’après des spécialistes locaux des questions environnementales en Zambie.