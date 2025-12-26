Le Niger suspend l’octroi de visa aux ressortissants américains par mesure de rétorsion diplomatique (Officiel)

Des sources diplomatiques du Niger ont confié ce 25 décembre 2025 avoir commencé à “mettre en œuvre cette semaine des mesures de représailles à l’encontre des Etats-Unis, en imposant une interdiction de toute délivrance de visa aux citoyens américains”.

Cette mesure diplomatique du Niger se veut une réponse du berger à la bergère, suite à la décision des Etats-Unis “d’inscrire, ces dernières semaines, le Niger sur une liste de pays dont les citoyens ne sont plus éligibles à l’obtention d’un visa d’entrée”.

Le Niger a « interdit totalement et définitivement la délivrance de visas à tous les citoyens américains, et aussi interdit indéfiniment l’entrée sur son territoire aux ressortissants des Etats-Unis », a annoncé hier jeudi, la diplomatie nigérienne.

Cette nouvelle mesure nigérienne de réciprocité “reflète une orientation de politique diplomatique visant à sauvegarder la souveraineté nationale, et marque une évolution dans la politique étrangère de Niamey”, assurent les autorités de Niamey.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump avait signé le 16 décembre dernier, une proclamation élargissant à environ “40 pays la liste des Etats soumis à des restrictions d’entrée totales ou partielles de visa”. Ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Le Niger appartient à la classe “des pays soumis à des restrictions totales d’entrée” pour ses ressortissants.