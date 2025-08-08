Malawi/Elections du 16 septembre : Verdict de la Commission électorale autour des dossiers de candidatures

La Commission électorale du Malawi (MEC) a approuvé le mardi 6 août, «17 candidatures à l’élection présidentielle et en a rejeté trois autres pour les élections générales du 16 septembre 2025», mentionne un communiqué de l’institution électorale.

La MEC a invoqué «le non-respect des critères d’éligibilité» pour justifier son rejet de certaines candidatures, «suite à un processus d’examen approfondi, conforme aux lois et réglementations électorales en vigueur».

La liste des candidats dont les dossiers ont été approuvés à la présidentielle 2025 comprend ceux du Président sortant, Lazarus Chakwera, candidat du Parti du Congrès du Malawi (MCP), de l’ancien président, Peter Mutharika qui se présente sous les couleurs du Parti démocratique progressiste (DPP), ou encore de l’ancienne Présidente ad intérim, Joyce Banda du Parti du peuple (PP).

Le Malawi dispose depuis 2020 «d’un système d’élection à la majorité absolue» qui instaure un nombre élevé de candidats, des schémas de vote régionaux et tribaux, profondément ancrés dans le pays. Ce système a remplacé le précédent «système uninominal majoritaire à tour unique».