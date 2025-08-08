L’UA dit partager la douleur du peuple ghanéen suite au crash d’hélicoptère ayant fait 8 morts

Le président de la Commission de l’Union Africaine (UA), le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, a fait part de ses «sincères condoléances après que huit personnes, dont deux ministres de haut rang, ont été tués mercredi 6 août, dans le crash d’un hélicoptère militaire au Ghana».

Youssouf a exprimé en la circonstance , «son profond chagrin après cette tragédie et adressé ses sincères condoléances au Président ghanéen, John Dramani Mahama, au gouvernement et au peuple du Ghana, ainsi qu’aux familles endeuillées de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie nationale».

«L’UA est pleinement solidaire du Ghana et pleure cette perte immense. Que les âmes des défunts reposent en paix pour l’éternité», a ajouté le haut diplomate djiboutien.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause du crash de mardi dernier a coûté la vie au ministre de la Défense, Edward Kofi Omane Boamah et au ministre de l’Environnement, des Sciences, des Technologies et de l’Innovation, Ibrahim Murtala Muhammed.