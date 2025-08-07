Angola : la Banque centrale injecte 162,7 millions de dollars pour faire face à la pression sur le marché des changes

La Banque nationale d’Angola (BNA) a annoncé une vente ponctuelle de devises d’un montant de 162,7 millions de dollars (environ 143 millions d’euros), afin de répondre à la demande accrue et saisonnière de devises étrangères observée durant les mois de juillet et août.

Selon un communiqué publié sur le site du régulateur, cette opération vise à renforcer la capacité des banques commerciales à répondre rapidement aux besoins en devises exprimés par les particuliers et les compagnies aériennes opérant dans le pays.

Dans le détail, la BNA a alloué 61,1 millions de dollars (53,2 millions d’euros) et 10,7 millions d’euros pour des opérations de particuliers, et 90,9 millions de dollars (79,1 millions d’euros) pour répondre aux demandes des compagnies aériennes.

La banque centrale explique que cette pression saisonnière sur le marché des changes est principalement due à l’augmentation des voyages à l’étranger et à la nécessité, pour les compagnies aériennes, d’effectuer des paiements internationaux.

L’initiative vise à garantir une meilleure fluidité dans les transactions en devises, à fournir la liquidité nécessaire aux banques commerciales, à éviter des retards dans le traitement des opérations et, surtout, à stabiliser le marché des changes. Il s’agit ainsi d’éviter une dépréciation du kwanza, qui pourrait résulter d’une pénurie de devises sur le marché.

En procédant à cette intervention ciblée, la BNA entend atténuer les tensions cycliques récurrentes sur le marché des devises en période estivale, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et la confiance des agents économiques dans le système bancaire angolais.