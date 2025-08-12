CHAN 2024 : La CAF dénonce les failles sécuritaires durant la rencontre Kenya-Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) a critiqué ce mardi 12 août les failles sécuritaires ayant entaché l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN 2024) dans les trois pays d’Afrique orientale à savoir le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

L’instance panafricaine dit avoir adressé un courrier au «Comité d’Organisation Local au Kenya, afin de soulever d’importantes préoccupations concernant les failles dans les mesures de sécurité dans le Stade de Kasarani, lors des matchs de l’équipe nationale du Kenya».

L’institution continentale a particulièrement «condamné fermement la persistance de ces défaillances en matière de sécurité, y compris celles survenues le dimanche 10 août 2025, lors du match Kenya vs Maroc dans le cadre du CHAN 2024».

Pour aller au-devant de la survivance de cette faille organisationnelle, la Direction de la CAF souligne avoir «saisi les instances compétentes pour qu’une enquête soit menée et que les mesures appropriées soient prises », ajoutant qu’«elle est également en discussion avec le Comité d’Organisation Local au Kenya ainsi qu’avec le gouvernement kenyan, afin d’assurer le respect des règlements de la CAF, notamment ceux relatifs à la sécurité» dans les terrains de jeu.

Les autorités du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie font du succès de l’organisation du CHAN 2024 un impératif, en prélude à la CAN 2027 qu’ils vont également abriter collégialement.