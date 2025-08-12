Bénin: La CENA déroule le calendrier électoral de la Présidentielle 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé ce lundi 11 août en prévision de la prochaine présidentielle au Bénin prévue au premier semestre 2026, que le premier tour de ce scrutin «se tiendra le 12 avril 2026», rappelant que le mandat de l’actuel Président, Patrice Talon «prendra fin le 23 mai 2026».

La CENA précise également que «la campagne pour le premier tour de cette présidentielle se déroulera du 27 mars au 10 avril, et les résultats provisoires seront proclamés le 14 avril», ajoutant qu’un second tour est prévu le «10 mai en cas d’absence de majorité absolue, avec une campagne du 24 avril au 8 mai. Les résultats de ce tour seront proclamés le 12 mai».

Conformément au nouveau Code électoral du Bénin, comme en 2021, le futur Chef de l’Etat sera «élu en duo avec un vice-président, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois». Pour rappel, le président sortant, Patrice Talon avait été réélu au premier tour de l’élection en 2021 pour un 2è et dernier quinquennat.