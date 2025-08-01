Le Congo fête ses 65 ans d’indépendance sous le signe : «la paix au service de son développement»

Le Congo célèbre ce vendredi 15 août le 65è anniversaire de son indépendance à travers un géant défilé militaire et civil vantant les mérites de la «paix au service du développement».

Comme chaque année, le défilé militaire organisé à Brazzaville, al capitale, a été précédé du tir de «21 coups de canon» et le Président Denis Sassou-Nguesso a adressé la veille, un discours à la Nation axé sur la thématique centrale de cette Fête Nationale : «Mobilisés dans la paix, ensemble poursuivons la marche vers le développement».

«Nous assistons aujourd’hui à l’affaiblissement du multilatéralisme, aux confrontations des puissances économiques et à la course aux armements, autant de facteurs qui mettent en danger la paix mondiale», a relevé le dirigeant congolais, appelant son peuple «à une mobilisation plus accrue, à une vigilance sans faille et au renforcement de notre capacité de résilience dans divers secteurs».

En prélude à cette commémoration, le Président Denis Sassou-Nguesso a présidé le jeudi 14 août dans la capitale, la 20è édition du Semi-marathon international de Brazzaville (SMIB) qui a réuni 6.034 athlètes, dans un climat festif et de gaieté populaire.