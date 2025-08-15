L’OCI promet d’accompagner le Burkina Faso dans sa Transition

Des émissaires de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont eu hier jeudi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, des entretiens avec le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo sur les voies et moyens de booster leur coopération bilatérale.

La délégation de l’organisation islamique conduite par le Secrétaire Général adjoint de l’OCI chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, Tariq Ali Bakheet, a réaffirmé à cette occasion, la disponibilité de leur organisation à «accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et dans plusieurs autres domaines».

Tariq Ali Bakheet a aussi exprimé «la ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes, et a réitéré la solidarité de l’OCI envers le Burkina Faso, confronté à une situation sécuritaire difficile».

L’OCI est disposée, selon la délégation de Tariq Ali Bakheet, à mettre en œuvre des projets en faveur «des personnes déplacées internes, en coordination avec d’autres partenaires dont la Banque islamique de développement » (BID).

Dans ce sillage, les membres de la délégation ont annoncé que leur Organisation prévoit de conclure prochainement de nouveaux accords et conventions avec des institutions telles que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), «afin de renforcer son appui au Burkina Faso dans divers secteurs».

Pour rappel, la Transition en cours au Burkina Faso a été prorogée de 5 ans en 2024 par les participants à des Assises nationales tenues à Ouagadougou.