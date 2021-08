Le Tchad prend conseils au Mali pour sa transition

Une délégation du Tchad achève ce jeudi une visite de travail dans la capitale du Mali, Bamako, pour apprendre de l’expérience de ce pays en pleine transition, dans l’optique de gérer l’après Idriss Déby Itno dans les meilleures conditions.

La délégation tchadienne est composée de quatre personnes, membres du Comité chargé de désigner les futurs membres du Conseil national de la transition (CNT). Mercredi, elle a été reçue par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui avait lui-même dirigé la désignation des membres du CNT dans son pays.

«Il nous a dit de faire preuve de courage et de patriotisme. D’éviter les pressions qui ne manqueront pas de se faire sentir et de choisir des personnalités qui ont de l’expérience», a confié Jean-Bernard Padaré, vice-président du Comité de sélection des membres du futur CNT au Tchad et chef de la délégation.

Les Tchadiens disent être conscients que le contexte d’installation du CNT au Mali n’est pas exactement le même que celui au Tchad, mais l’objectif, lui, est identique : «Composer l’assemblée la plus représentative possible des forces vives du pays, sans passer par une élection». Et il faudra aussi composer avec les militaires. La délégation tchadienne se tournera prochainement vers le Soudan pour tirer d’autres enseignements d’un autre modèle de transition.