Trente-neuf candidats postulent pour la présidence de la Somalie

Le Comité parlementaire chargé d’organiser l’élection présidentielle en Somalie a clôturé ce 10 mai, le dépôt des candidatures dont la liste a atteint un nombre record de 39 prétendants à la magistrature suprême.

Ce scrutin intervient plus d’un an après l’expiration du mandat constitutionnel de l’actuel Président de la république, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo.

Ce dernier est candidat pour un second mandat, malgré son bilan sali par les problèmes sécuritaires et socio-économique de la Somalie. On retrouve également sur la liste des candidats, les deux anciens chefs de l’Etat somaliens : Hassan Cheikh Mohamoud qui a déjà gouverné le pays de 2012-2017 et Sharif Cheikh Ahmed (2009-2012).

L’ancien Premier ministre Hassan Ali Khaire est également de la partie, tout comme le président de la région du Puntland, Saïd Abdullahi Dani et l’ancienne ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre, Fawzia Yusuf Adan.

Le 11 mai 2022, les candidats présenteront leurs programmes électoraux devant les deux chambres du parlement réunies (l’Assemblée du peuple et le Sénat), dont au moins deux-tiers des voix sont requis pour qu’un candidat soit élu. Le vote final aura lieu le 15 mai 2022.