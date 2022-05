Libye: L’Egypte salue l’accord inter-libyen de Skhirate conclu  au Maroc

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri actuellement en visite de travail au Maroc à l’invitation de son homologue marocain, Nasser Bourita, a salué les résultats du dialogue inter-libyen dont les rounds se sont déroulés dans le Royaume, et ont abouti à l’accord politique de Skhirate signé par les parties libyennes pour parvenir à un règlement de la crise libyenne.

Dans un communiqué conjoint ayant sanctionné les entretiens approfondis qui ont eu lieu ce lundi à Rabat, les chefs de la diplomatie des deux pays, ont réitéré le soutien du Maroc et de l’Égypte au principe selon lequel le dialogue inter-libyen, sans ingérences étrangères, demeure la seule voie pour parvenir à une solution à la crise libyenne à travers des élections présidentielles et parlementaires.

Ils ont, dans ce sens, salué le rôle que jouent les institutions de l’Etat libyen, notamment les mesures prises par la Chambre des représentants en tant qu’organe législatif élu.

Le ministre marocain a salué l’accueil par l’Egypte du processus de la commission constitutionnelle libyenne et son rôle dans le lancement des travaux de cette commission en coordination avec la Mission d’appui des Nations Unies en Libye.

Les deux parties ont également souligné l’impérieuse nécessité pour toutes les forces étrangères, les mercenaires et les combattants étrangers de quitter la Libye dans un délai défini, en application des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes et des recommandations des processus de Paris et de Berlin.

Rabat et Le Caire ont aussi insisté sur le soutien des efforts de la commission militaire libyenne mixte (5+5) à cet égard, outre l’appui des tentatives de réconciliation nationale globale entre les parties libyennes.

Dans le même communiqué salue par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par le Roi Mohammed VI, dans le soutien de la résistance des Maqdessis et la préservation du cachet arabo-islamique d’Al-Qods, de son statut juridique et civilisationnel et de son identité historique en tant que terre de coexistence entre les trois religions.

L’Egypte a réaffirmé une nouvelle fois dans ce communiqué, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara et salué au passage, les efforts sérieux et crédibles du Royaume visant à aller de l’avant vers un règlement politique de cette question sous les auspices des Nations Unies.