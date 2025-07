Le Bénin adhère à un instrument onusien pour mieux lutter contre la drogue et le crime

L’Etat du Bénin va prochainement adhérer à l’initiative GlobE Network de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNDOC) pour raffermir sa lutte contre le narcotrafic et la criminalité.

«L’adhésion de notre pays à ce réseau, ouvert à toutes les autorités chargées de l’application de la loi anti-corruption, des Etats ayant souscrit à la Charte des Nations Unies et des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, offre également des possibilités de partage de connaissances entre pairs et d’accès à une plateforme sécurisée d’échanges d’informations», a expliqué le gouvernement béninois au terme du Conseil des ministres réuni le mercredi 16 juillet.

Les ministres concernés par cet instrument international sont chargés «de prendre les dispositions nécessaires pour formaliser cette adhésion», a rappelé la Présidence du Bénin.

Créé en 2021, le GlobE Network vise principalement à «faciliter la coopération transnationale dans les affaires de corruption, et à permettre aux autorités de détecter, d’enquêter et de poursuivre plus efficacement les infractions liées à la corruption transfrontalière».