Classement FIFA de juillet 2025 : La sélection tunisienne se maintient au 7è rang en Afrique

La sélection tunisienne de football les «Aigles de Carthage» a été maintenue ce 10 juillet, au 7ème rang du classement à l’échelle de l’Afrique et internationale dans le Classement FIFA du mois juillet rendu public par l’instance du football mondial.

Les Aigles de Carthage, Champions d’Afrique 2004, se cramponnent à la 7è place au niveau africain, devancés au classement mondial par le Maroc (12e), le Sénégal (18e), l’Egypte (34e), l’Algérie (36e), le Nigeria (44e) et la Côte d’Ivoire (45e), alors que la Tunisie se contente pour l’instant du 49è rang.

Les Tunisiens restent engagés dans les éliminatoires du Mondial 2026 prévues aux Etats-Unis, Mexique et Canada et joueront en septembre et octobre 2025 deux nouvelles journées des qualificatifs pour cette Coupe du monde. La Tunisie est dans une poule d’éliminatoires comprenant le Libéria, la Guinée équatoriale, Sao-Tomé-et-Principe et la Namibie.