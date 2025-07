Encore des victimes dans de nouveaux affrontements intercommunautaires au Nigeria

Des membres d’un groupe armé ont «tué au moins 40 membres d’un groupe d’auto-défense lors de l’attaque d’un village dans le centre du Nigeria» et des affrontements qui ont suivi, ont révélé ce lundi 8 juillet, la Croix Rouge nigériane et des témoins oculaires sur place.

La tuerie a eu lieu le samedi 6 juillet dans l’État du Plateau au Centre du Nigeria, régulièrement en proie à des tensions intercommunautaires et particulièrement entre des agriculteurs sédentaires et des éleveurs nomades qui se disputent de façon cyclique, l’accès aux terres, aux pâturages et aux sources d’eau. Cette partie du Nigeria connaît depuis plusieurs mois une flambée des violences de ce type.

Selon le secrétaire de la Croix-Rouge de l’État de Plateau, Nuruddeen Hussain Magaji, «des centaines de miliciens d’auto-défense ont été pris en embuscade» samedi dernier dans le village de Kukawa. Une attaque survenue après des affrontements qui ont «fait dix morts parmi les miliciens dans le village voisin de Bunyun», ont confié à des médias, des témoins sur place.

Ces dernières années, des gangs lourdement armés ont intensifié leurs attaques dans les zones rurales du Nord-ouest et du Centre du Nigeria où l’anomie étatique est hyper perceptible. Ces attaques répétitives permettent régulièrement aux assaillants de piller des villages en tuant ses habitants et en kidnappant d’autres pour réclamer ensuite des rançons dont les montants varient selon la tête des personnes enlevées.

Au pouvoir depuis mai 2023, le Président Bola Ahmed Tinubu a fait de la fermeté à l’égard des gangs sévissant dans le pays, une priorité de l’exécutif, mais les résultats pratiques sur le terrain se font encore attendre, d’autant plus que l’inflation a gagné l’ensemble des Etats fédérés de cette République fédérale, depuis l’arrêt brutal des subventions étatiques pour les produits pétroliers et d’autres produits de base.