Madagascar va convertir sa réserve d’or en monnaie

Madagascar souhaite convertir sa réserve nationale d’or métal en valeur monétaire, selon un communiqué publié ce 09 mai par le ministère malgache des Mines et des Ressources stratégiques.

A la date du 8 avril 2021, la réserve d’or stockée dans la Banque centrale de Madagascar était de 1.003 kilogrammes, constituée par de l’or produit au pays et de l’or acheté à l’étranger.

«La prochaine étape sera de convertir cet or doré en or monnaie, avec la qualité de l’or pur qui a un taux de 99,99% après affinage par une société professionnelle reconnue par les normes internationales», fixées par le London Bullion Market Association (LBMA), indique le ministère des Mines et des Ressources stratégiques.

Il explique que «la constitution de cette banque de l’or malgache est un avantage pour l’Etat, car elle permet d’introduire l’or dans le cadre des réserves de changes de la Banque, utilisables à toutes fins».