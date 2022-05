Somalie : Le président Farmajo se porte candidat à sa propre succession

Le président sortant de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat, après un premier mandat achevé dans la controverse.

Le président Farmajo rejoint ainsi une liste de plus de dix prétendants à la magistrature suprême, dont le vote, reversé au Sénat et à l’Assemblée nationale, est prévu pour le 15 mai courant.

Mohamed Abdullahi Mohamed assure que sa candidature a été décidée en réponse aux «nombreux appels» de ses concitoyens et l’expression de sa volonté de «poursuivre les progrès et les développements» en Somalie entamés au cours de son premier mandat obtenu en 2017 et qui s’est anormalement prolongé à cause des difficultés à organiser les élections dans le délai constitutionnel et de l’insécurité entretenue par les groupes terroristes.

Après des législatives fortement ébranlées, l’élection présidentielle aura finalement lieu dans une semaine, «le jour de l’anniversaire de la Ligue de la jeunesse somalienne, ce qui enverra le message fort que les Somaliens sont déterminés à restaurer leur statut d’Etat et leur fierté nationale», a affirmé Farmajo dans un discours télévisé.