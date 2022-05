La sud-africaine Nonkululeko Nyembezi, la première femme portée à la direction de Standard Bank

La Sud-africaine Nonkululeko Nyembezi a été la première femme à être nommée Présidente de la Standard Bank Group (SBG) ce lundi 09 mai 2022.

Elle prendra officiellement ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin 2022, devenant ainsi la première femme à diriger cette institution financière internationale. Il s’est vu également confier la direction de la branche sud-africaine de Standard Bank (SBSA).

Reconnue pour son expertise en stratégie, planification, exécution, gouvernance et intendance d’entreprise, Mme Nyembezi est entrée au Conseil d’administration de Standard Bank Group et de SBSA depuis janvier 2020 en qualité d’administrateur non exécutif indépendant.

Elle était auparavant présidente de la Bourse de Johannesburg et d’Alexander Forbes Group Holdings, directrice non exécutive d’Old Mutual, PDG d’ArcelorMittal Afrique du Sud et directrice non exécutive de Standard Bank Namibia.