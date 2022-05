Le corps électoral au Congo-Brazzaville convoqué en juillet pour les élections législatives

Le corps électoral en République du Congo, est convoqué pour les élections législatives et locales de juillet 2022, indique un communiqué publié à l’issue du dernier conseil des ministres, présidé par le Chef de l’Etat, Denis Sassou-Ngueso.

Le compte rendu du Conseil des ministres, présenté par le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, stipule que le corps électoral est «convoqué pour le premier tour des élections législatives et pour les élections locales le 4 juillet pour le vote des membres de la force publique, et le 10 juillet pour le vote général». La date du second tour des législatives sera fixée ultérieurement.

Le Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso, majoritaire au parlement, est sans doute le grand favori de ces élections. Mais l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), unique parti de l’opposition disposant d’un groupe parlementaire, entend glaner davantage de sièges sur les 151 à pourvoir au sein de l’Assemblée nationale.

D’autres formations politiques comme l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki, opposition) dont le leader, Guy-Brice Parfait Kolélas est décédé l’année dernière, seront aussi de la partie.

Ce qui n’est pas le cas pour l’Alliance pour la République et la démocratie (ARD, opposition) et la Fédération de l’opposition congolaise qui estiment que le sort de ces élections est tranché d’avance et ont opté pour le boycott.