Les cas de contamination au Covid-19 en baisse à Djibouti

Djibouti est dans une phase positive de la lutte contre la pandémie du coronavirus, avec une contamination en régression et un rythme constant de guérison des patients.

Sur un total de 534 échantillons testés au cours des dernières 24 heures, un seul est revenu positif au virus, selon un communiqué du ministère djiboutien de la Santé. Il s’agit du plus bas chiffre de contaminations quotidiennes à la COVID-19 depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le 18 mars 2020.

« … Nous assistons à une diminution drastique des cas diagnostiqués positifs qui tend vers une élimination probable du virus » dans le pays, indique un communiqué officiel du gouvernement, qui rappelle toutefois que « le virus demeurera toujours présent et actif au sein de la communauté, tant qu’il y aura au moins un cas positif déclaré ».

Les autorités sanitaires de Djibouti ont ainsi renouvelé leur appel aux populations pour un respect rigoureux des gestes-barrières et des mesures de prévention. Avec 5.133 guérisons et 59 décès sur 5.348 contaminations, Djibouti ne compte plus que 156 cas actifs de la Covid-19.