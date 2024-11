Maroc : Accord de coopération entre le CNONM et les organismes notariaux du Sahel

Mercredi, à Marrakech, le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) a signé un accord de coopération avec des organismes notariaux de quatre pays du Sahel. Cet accord vise à permettre à ces institutions de bénéficier de l’expertise marocaine accumulée dans le domaine du notariat.

La signature de cet accord a eu lieu lors de la 33ème édition du Congrès des Notaires d’Afrique et a pour objectif de renforcer les compétences pratiques et théoriques des membres des organismes notariaux du Niger, du Tchad, du Mali et de la Guinée. Ce partenariat illustre l’engagement du Maroc envers la coopération Sud-Sud et sa volonté de partager son expérience avec d’autres pays africains.

Les domaines de coopération incluent également l’échange d’informations, la formation et la numérisation. Par ailleurs, une seconde convention a été signée entre le CNONM et l’Université Hassan 1er de Settat, visant à créer une Licence professionnelle en notariat ainsi qu’un master pour les assistants et notaires marocains et africains. Un cycle de doctorat dans ce domaine sera également ouvert.

Le secrétaire général du CNONM, Rachid Tadlaoui, a souligné que cet accord permettra un transfert d’expertise dans la numérisation au profit des organismes des pays concernés, contribuant ainsi à l’amélioration de la profession notarial. Il a également mentionné qu’un précédent accord signé avec la Chambre des Notaires du Sénégal a conduit à l’adoption d’un nouveau système d’information appelé « Tawtiq Sénégal ».

Le notariat marocain jouit d’une réputation internationale, renforçant l’intérêt de plusieurs pays africains pour les expériences du Maroc en matière de digitalisation. Cela vise à développer le notariat sur le continent et à protéger les contrats et transactions.

Le 33ème Congrès des Notaires d’Afrique, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rassemble plus de 700 notaires de 19 pays africains, ainsi que des responsables, magistrats et universitaires, pour discuter des enjeux et des opportunités liés à la digitalisation du notariat africain. Les débats incluront des panels sur des thèmes tels que le notariat numérique, la lutte contre le blanchiment d’argent, et l’impact de l’intelligence artificielle sur le notariat.