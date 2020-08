La dépouille de l’ex-président congolais, Pascal Lissouba, sera inhumée provisoirement en France

L’inhumation de la dépouille de l’ancien Chef d’Etat du Congo, Pascal Lissouba, se fera le lundi 31 août prochain en France, où il est décédé le 24 août dernier, avant l’organisation de grandes funérailles plus tard au Congo-Brazzaville, a annoncé sa famille.

Il s’agira donc d’une inhumation « provisoire », puisque la famille prévoit de rapatrier le corps plus tard dans son pays d’origine « lorsque toutes les conditions seront réunies pour lui garantir un retour digne, solennel et apaisé auprès des siens ».

Pascal Lissouba est « un symbole national qui mérite les hommages de la République dus à sa personne et à son rang», précise le communiqué de la famille.

Pascal Lissouba est décédé en France à 88 ans, après une longue maladie. Il était notamment atteint de la maladie d’Alzheimer, durant ses dernières années de vie.

Ingénieur agronome et titulaire d’un doctorat en sciences naturelles obtenu en France en 1958, le défunt Lissouba avait occupé les fonctions de ministre de l’Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Youlou (1963-1965), avant de devenir Premier ministre d’Alphonse Massamba Débat en 1965-1966.

En 1991, il fonde l’UPADS et est élu, un an plus tard, président de la République lors du premier scrutin pluraliste au Congo. Il sera renversé cinq ans plus tard (1997) par l’actuel président, Denis Sassou Nguesso après des mois de conflits liés à la contestation des résultats des élections législatives.