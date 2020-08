La BAD reconduit Akinwumi Adesina pour un mandat de cinq ans

La Banque Africaine de Développement (BAD) a renouvelé sa confiance au Nigérian Akinwumi Adesina, reconduit à l’unanimité, au poste de Président de l’institution à l’issue de ses Assemblées générales annuelles tenues par vidéoconférence les 26 et 27 août.

Unique candidat à sa succession, Akinwumi Adesina a obtenu 100% des votes de tous les membres régionaux et non régionaux de la BAD, et rempile donc pour un nouveau mandat de cinq ans qu’il entamera dès le 1er septembre 2020.

Ce vote vient sans doute clore un chapitre des doutes et accusations contre le Nigérian, récemment objet de plaintes pour manque d’éthique dans l’exercice de ses fonctions, puis disculpé, d’abord par un Comité d’éthique de la BAD. Puis par un panel d’experts qui ont mené une enquête indépendante, à la demande des Etats-Unis d’Amérique.

Suite à ces accusations, Akinwumi Adesina a toujours bénéficié du soutien des cadres de la BAD qui avaient exclu l’idée d’une démission véhiculée dans les médias. Il a eu aussi le soutien de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, son pays d’origine.