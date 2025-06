Angola lance un programme de 40 millions d’euros pour la réinsertion de ses ex-militaires

Le président angolais João Lourenço a approuvé un programme de soutien à la réinsertion professionnelle des militaires quittant les Forces Armées Angolaises (FAA), doté de 39,8 millions d’euros (soit 41,5 milliards de kwanzas), selon un décret présidentiel publié le 5 juin.

Ce programme, baptisé POSPAEE (Programme d’Orientation Socio-Professionnelle et de Soutien à l’Employabilité des Militaires Libérés), sera mis en œuvre sur trois ans par l’Institut pour la Réinsertion Socio-Professionnelle des Ex-Militaires (IRSEM). Il vise à former et accompagner les militaires en fin de service, afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail et d’améliorer leurs conditions de vie après leur départ des forces armées.

Les bénéficiaires sont des militaires non professionnels ayant terminé leur service actif sans souhait de poursuivre dans les rangs des FAA. Le programme prévoit des actions de reconversion, de formation technique, de création de revenus et de promotion de l’emploi, en collaboration avec les secteurs public et privé. Il inclut aussi des échanges avec d’autres pays ayant connu des situations similaires.

Les FAA, créées en 1991 après les accords de paix, comptent environ 50 000 hommes issus de la fusion des anciennes forces gouvernementales (FAPLA) et rebelles (FALA).

Le décret souligne les difficultés de renouvellement des effectifs dans les FAA, dans un contexte économique défavorable. Le pays peine à réintégrer dans la vie civile les anciens militaires, faute d’opportunités économiques suffisantes.

POSPAEE vise à couvrir 60 078 ex-militaires figurant dans la base de données transmise par l’état-major général des FAA à l’IRSEM. Le programme cible exclusivement les militaires non professionnels ayant été officiellement libérés du service actif.