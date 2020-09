Coronavirus : Le président Rajoelina rassure que la situation est «maîtrisée» à Madagascar

Le président malgache, Andry Rajoelina, a fait le point ce dimanche de l’évolution de la pandémie de coronavirus dans son pays, annonçant une tendance baissière des cas de contamination, ce qui a incité le Gouvernement à concéder de nouveaux allégements des mesures préventives.

Madagascar compte aujourd’hui 14.139 guéris sur 15.319 atteints du coronavirus, contre 200 décédés. Une pandémie « maîtrisée » a assuré le président Rajoelina, qui a autorisé la reprise des entraînements sportifs, la réouverture des lieux de culte, des sites touristiques et culturels, des bars et des karaokés à compter du vendredi 11 septembre 2020. Mais ces activités doivent se dérouler avec un nombre maximum de 100 clients et doivent prendre fin au plus tard à 22h.

En outre, la circulation entre régions va reprendre parallèlement à l’entrée en service progressive des lignes de taxis-brousses de la capitale, Antananarivo, vers le sud, le sud-est et l’ouest du pays notamment.

La semaine dernière, les autorités malgaches avaient déjà rouvert l’axe qui mène dans l’est du pays. Mais, prévient le président malgache : «La lutte contre la Covid-19 n’est pas terminée», exhortant ses compatriotes à continuer à respecter les gestes barrières comme le port du masque qui est obligatoire dans l’ensemble du pays.