Burundi : L’ex-président Pierre Buyoya condamné à perpétuité pour assassinat

La justice burundaise vient de condamner à la prison à vie, l’ancien Chef de l’Etat Pierre Buyoya, pour avoir assassiné le président Melchior Ndadaye en 1993.

Actuel haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, M. Buyoya a été jugé par contumace, coupable d’«attentat contre le chef de l’Etat, attentat contre l’autorité de l’Etat et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation», selon la décision rendue par la Cour suprême de Bujumbura.

Melchior Ndadaye avait succédé à Pierre Buyoya en 1987 et était le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il a été assassiné en octobre 1993 lors d’un coup d’Etat militaire orchestré par M. Buyoya, porté par l’armée, acte qui allait entraîner le pays dans une guerre civile qui a fait près de 300.000 morts. La guerre a pris fin vers 2006, six ans après avec un accord de paix signé à Arusha (Tanzanie).

Dix-huit hauts responsables militaires et civils proches de l’ancien chef de l’Etat Buyoya ont aussi été condamnés à la perpétuité, trois autres à 20 ans de prison pour « complicité » des mêmes crimes et un seul, l’ancien Premier ministre de transition, Antoine Nduwayo, a été acquitté.